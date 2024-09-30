Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300 белый

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Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300BWRGRU

Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P1300BWRGRU позволит вам еще удобнее и быстрее заряжать смартфон, без необходимости поиска вечно теряющегося провода питания.

Данное зарядное устройство выполнено в компактном белом корпусе и осуществляет передачу энергии индукционно по стандарту Qi.

При этом Samsung EP-P1300BWRGRU, благодаря особенностям самой технологии передачи энергии на расстоянии, будет оптимальным способом зарядки как для широкой линейки смартфонов Samsung Galaxy (модели серии S6, S6 Edge и выше, Note 10 и выше и пр.) и беспроводной гарнитуры Buds, так и для смартфонов других фирм-производителей, поддерживающих технологию подзарядки Qi, включая широкую линейку смартфонов iPhone, а также гарнитуру iPods.

При этом заряжаемому смартфону гарантирована действительно быстрая и безопасная зарядка (выходное напряжение составляет от 5 до 15 В при выходном токе в 1.67 А). А благодаря поддержке стандартов Adaptive Fast Charging и Power Delivery будет обеспечена оптимальная синхронизация смартфона и зарядного устройства для еще большей безопасности и эффективности процесса зарядки.