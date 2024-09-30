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Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый

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Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
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Фото товара
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Код товара: 132216
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
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ДО 30.09.24

3 800₽
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Беспроводное ЗУ Samsung EP-P2400BWRGRU белый
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Беспроводное ЗУ Xiaomi Xiaomi 50W Wireless Charging Stand (BHR6094GL) золотой
3 990₽
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Беспроводное ЗУ Xiaomi Xiaomi 50W Wireless Charging Stand (BHR6094GL) золотой
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О товаре

Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300

Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P4300TWRGRU мощностью 15 Вт обеспечивает удобную эксплуатацию. Модель позволяет в считанные минуты восполнить емкость батарей смартфонов и других совместимых устройств с технологией Qi.

Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P4300TWRGRU представляет собой компактное прямоугольное приспособление. Смартфон, наушники или другие цифровые устройства необходимо разместить на специальной платформе. Магнитное крепление обеспечивает надежную фиксацию и правильное расположение.

В комплекте есть съемный USB-кабель.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
белый
Конструкция беспроводного устройства
зярядка 2 устройств одновременно
Максимальная сила тока, A
2
Особенности
кабель в комплекте, светодиодный индикатор, магнитная площадка, часы
Комплектация
кабель, документация, адаптер питания
Длина кабеля, м
1.5
Напряжение на выходе
5-9 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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3 800₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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