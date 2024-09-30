Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300 белый
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Беспроводное ЗУ Samsung EP-P4300
Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P4300TWRGRU мощностью 15 Вт обеспечивает удобную эксплуатацию. Модель позволяет в считанные минуты восполнить емкость батарей смартфонов и других совместимых устройств с технологией Qi.
Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P4300TWRGRU представляет собой компактное прямоугольное приспособление. Смартфон, наушники или другие цифровые устройства необходимо разместить на специальной платформе. Магнитное крепление обеспечивает надежную фиксацию и правильное расположение.
В комплекте есть съемный USB-кабель.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- зярядка 2 устройств одновременно
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте, светодиодный индикатор, магнитная площадка, часы
- Комплектация
- кабель, документация, адаптер питания
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Напряжение на выходе
- 5-9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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