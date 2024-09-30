Беспроводное ЗУ Samsung EP-N3300 белый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Беспроводное ЗУ Samsung EP-N330
Современное беспроводное зарядное устройство выполнено в черном корпусе из качественного пластика. Поэтому модель обладает хорошей устойчивостью к различным повреждениям.
Техническое описание
- Мощность,: 9 Вт
- Тип зарядного устройства:беспроводное, сетевое
- Тип подключения: Type-C
- Длина кабеля: 1 м
- Сила тока: 1.67 А
- Напряжение питания: 9 В
- Быстрая зарядка: Quick Charge.
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте, аккумулятор, светодиодный индикатор
- Комплектация
- кабель, документация, адаптер питания
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 7.5-9 В
- Дополнительная информация
- беспроводная зарядная док-станция стандарта Qi для беспроводной зарядки совместимых смартфонов, функция быстрой зарядки ряда устройств Samsung Galaxy (мощность зарядки до 9Вт) и ряда устройств Apple iPhone (мощность зарядки до 7.5Вт), трансформируемый корпус.
- Быстрая зарядка
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.