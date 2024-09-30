Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300 черный
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Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300
Благодаря беспроводному зарядному устройству Samsung EP-P1300 рутинный процесс зарядки будет проходить еще проще и быстрее. Теперь вам уже не придется каждый раз искать нужный шнур для питания, чтобы зарядить смартфон. Ведь заряжаться смартфон будет по технолгии Qi, а именно посредством индукционного электромагнитного поля.
Важное достоинство Samsung EP-P1300 заключается в его универсальности.
Ведь это зарядное устройство оптимально подойдет как для широкого диапазона смартфонов Samsung серии Galaxy (включая беспроводные наушники Buds), так и для смартфонов iPhone от Apple (в том числе для зарядки гарнитуры iPods), а также для других смартфонов, поддерживающих стандарт зарядки Qi. А благодаря высокой выходной мощности в 9 Вт процесс зарядки будет действительно быстр.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- аккумулятор, светодиодный индикатор
- Комплектация
- документация
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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