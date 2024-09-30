Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300 черный

О товаре

Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300

Благодаря беспроводному зарядному устройству Samsung EP-P1300 рутинный процесс зарядки будет проходить еще проще и быстрее. Теперь вам уже не придется каждый раз искать нужный шнур для питания, чтобы зарядить смартфон. Ведь заряжаться смартфон будет по технолгии Qi, а именно посредством индукционного электромагнитного поля.

Важное достоинство Samsung EP-P1300 заключается в его универсальности.

Ведь это зарядное устройство оптимально подойдет как для широкого диапазона смартфонов Samsung серии Galaxy (включая беспроводные наушники Buds), так и для смартфонов iPhone от Apple (в том числе для зарядки гарнитуры iPods), а также для других смартфонов, поддерживающих стандарт зарядки Qi. А благодаря высокой выходной мощности в 9 Вт процесс зарядки будет действительно быстр.