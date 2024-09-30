Беспроводное ЗУ Lyambda LNT5-WT белый
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Беспроводное ЗУ Lyambda LNT5-WT
Зарядное устройство имеет аккумулятор емкостью 5000мАч который позволяет заряжать ваши гаджеты без проводов.Электронный контроллер устройства автоматически выбирает оптимальные параметры для каждого мобильного девайса. Кроме того, он отключает питание при перегреве, перегрузке или сильных колебаниях напряжения.
Функция SMART - (умная зарядка) автоматическое распознавание мелких предметов и отключение зарядки при попадании мелких металлических вещей: ключи, скрепки, монеты и т. д.
Характеристики
- Входное напряжение: 5В/2А
- Выходное напряжение для смартфона: 5В/1А
- Выходное напряжение для часов: 5В/0.35A
- Выходное напряжение для разъёма USB 2.0: 5В/1.5А
- Передаваемая мощность: 5Вт
- Ёмкость батареи: 5000 mAh
- Интерфейсы: вход USB-C ; выход USB-А 2.0
- Материал: Пластик
- Размеры: 105*23 мм.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- зона для беспроводных наушников
- Максимальная сила тока, A
- 1.5
- Особенности
- кабель в комплекте, часы
- Комплектация
- беспроводное зарядное устройство, сетевое зарядное устройство Qualcomm QC 3.0, кабель питания USB-C, инструкция
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Дополнительная информация
- для телефона, часов и наушников
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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