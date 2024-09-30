Беспроводное ЗУ Lyambda LNT5-WT белый

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Беспроводное ЗУ Lyambda LNT5-WT

Зарядное устройство имеет аккумулятор емкостью 5000мАч который позволяет заряжать ваши гаджеты без проводов.Электронный контроллер устройства автоматически выбирает оптимальные параметры для каждого мобильного девайса. Кроме того, он отключает питание при перегреве, перегрузке или сильных колебаниях напряжения.

Функция SMART - (умная зарядка) автоматическое распознавание мелких предметов и отключение зарядки при попадании мелких металлических вещей: ключи, скрепки, монеты и т. д.

Характеристики