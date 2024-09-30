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Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Magnetic Pad

Беспроводное зарядное устройство Anker PowerWave Magnetic Pad обладает компактными размерами и надежно фиксируется как на iPhone 12, так и на совместимых с технологией MagSafe чехлах. Конструкция модели позволяет пользоваться смартфоном без каких-либо ограничений во время зарядки. Anker PowerWave Magnetic Pad станет отличным решением для зарядки iPhone 12 серии, а максимальная мощность составляет 7.5 Вт. Для зарядки iPhone 12 серии мощностью 15 Вт используйте официальное беспроводное зарядное устройство MagSafe. Для питания устройство использует встроенный кабель USB-C. Использование данного разъема обеспечивает быструю и безопасную зарядку совместимых устройств.