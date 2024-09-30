Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Magnetic Pad
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Magnetic Pad
Беспроводное зарядное устройство Anker PowerWave Magnetic Pad обладает компактными размерами и надежно фиксируется как на iPhone 12, так и на совместимых с технологией MagSafe чехлах. Конструкция модели позволяет пользоваться смартфоном без каких-либо ограничений во время зарядки. Anker PowerWave Magnetic Pad станет отличным решением для зарядки iPhone 12 серии, а максимальная мощность составляет 7.5 Вт. Для зарядки iPhone 12 серии мощностью 15 Вт используйте официальное беспроводное зарядное устройство MagSafe. Для питания устройство использует встроенный кабель USB-C. Использование данного разъема обеспечивает быструю и безопасную зарядку совместимых устройств.
- Больше никаких проблем с выравниванием. Крепится магнитно, чтобы обеспечить идеальное выравнивание и сильную фиксацию для стабильной и эффективной зарядки.
- Разработан для iPhone 12. Безупречно сочетается с магнитными функциями серии iPhone 12, а также с совместимыми чехлами для телефонов MagSafe. Примечание: работает только с iPhone 12 серии.
- Ненавязчивый дизайн. Толщина всего 7,62 мм, чтобы оставаться как можно более тонким при креплении к задней панели телефона.
- Готов к путешествиям. Компактный, легкий и очень тонкий. Легко поместиться в любом рюкзаке.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 0
- Особенности
- кабель в комплекте, MagSafe
- Комплектация
- база для беспроводной зарядки, инструкция
- Напряжение на выходе
- 7.5 Bт
- Дополнительная информация
- при зарядке с включенными защитными чехлами требуются чехлы, совместимые с MagSafe
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.