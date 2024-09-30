Беспроводное ЗУ Apple MHXH3ZE/A белый
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Беспроводное ЗУ Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A
Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A - удобное в эксплуатации приспособление круглой формы, с помощью которого удобно восполнять емкость смартфонов от iPhone 8 и выше. Специальные встроенные магниты надежно фиксируют изделие на задней панели.
Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A поддерживает технологию Qi. Модель необходимо подключить к электросети с помощью адаптера с разъемом USB‑C, который приобретается отдельно. Корпус из пластика устойчив к внешним воздействиям окружающей среды. Выходной ток составляет 2 А, а мощность достигает 15 Вт.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона, для планшета, зона для беспроводных наушников
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте, MagSafe, аккумулятор, магнитная площадка, часы
- Комплектация
- беспроводное зарядное устройство; документация
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 15 Вт
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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