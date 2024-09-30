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Беспроводное ЗУ Apple MHXH3ZE/A белый

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Беспроводное ЗУ Apple MHXH3ZE/A белый
Беспроводное ЗУ Apple MHXH3ZE/A белый
Беспроводное ЗУ Apple MHXH3ZE/A белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 124683
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес. от магазина
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 800₽
57
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В наличии
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Беспроводная зарядная станция 3 в 1 MagSafe Crystal Stand QI складная, черный, Deppa
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О товаре

Беспроводное ЗУ Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A

Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A - удобное в эксплуатации приспособление круглой формы, с помощью которого удобно восполнять емкость смартфонов от iPhone 8 и выше. Специальные встроенные магниты надежно фиксируют изделие на задней панели.

Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A поддерживает технологию Qi. Модель необходимо подключить к электросети с помощью адаптера с разъемом USB‑C, который приобретается отдельно. Корпус из пластика устойчив к внешним воздействиям окружающей среды. Выходной ток составляет 2 А, а мощность достигает 15 Вт.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Цвет
белый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона, для планшета, зона для беспроводных наушников
Максимальная сила тока, A
2
Особенности
кабель в комплекте, MagSafe, аккумулятор, магнитная площадка, часы
Комплектация
беспроводное зарядное устройство; документация
Длина кабеля, м
1
Напряжение на выходе
15 Вт
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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Вопросы и ответы
А
Амина
18 июля 2024
Здравствуйте! Это оригинал?
1 Ответить
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0
05.ru
19.07.2024 21:02:50
Здравствуйте! Да
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0 0