Беспроводное ЗУ Apple MHXH3ZE/A белый

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Беспроводное ЗУ Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A

Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A - удобное в эксплуатации приспособление круглой формы, с помощью которого удобно восполнять емкость смартфонов от iPhone 8 и выше. Специальные встроенные магниты надежно фиксируют изделие на задней панели.

Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger MHXH3ZE/A поддерживает технологию Qi. Модель необходимо подключить к электросети с помощью адаптера с разъемом USB‑C, который приобретается отдельно. Корпус из пластика устойчив к внешним воздействиям окружающей среды. Выходной ток составляет 2 А, а мощность достигает 15 Вт.