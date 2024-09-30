Беспроводное ЗУ HyperX ChargePlay Base Qi черный
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Беспроводное ЗУ HyperX ChargePlay Base Qi
Базовая зарядная станция HyperX ChargePlay Base обеспечивает быструю и безопасную зарядку по беспроводной технологии двух девайсов одновременно. Забудьте о гаджетах, создающих дополнительные трудности из-за низкого заряда батареи. Использование универсальной зарядной станции позволяет удобно заряжать смартфон, наушники, мышь и другие гаджеты, поддерживающие стандарт Qi. О состоянии заряда девайса сообщают персональные LED-индикаторы в виде фирменной светящейся полосы HyperX по центру устройства.
Преимущества
- Возможность зарядить два устройства одновременно
- Быстрая беспроводная зарядка
- Совместимо с чехлами
- Светодиодные зарядные индикаторы
- Надежное зарядное устройство c сертификацией по стандарту Qi
- Совместимость с разными устройствами.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- зярядка 2 устройств одновременно
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Особенности
- кабель в комплекте, светодиодный индикатор
- Комплектация
- кабель, документация, адаптер питания
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Напряжение на выходе
- 5 В, 9 В, 12 В
- Дополнительная информация
- беспроводное + сетевое
- Быстрая зарядка
- есть
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