Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
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Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger
Беспроводное зарядное устройство Deppa Qi Fast Charger обеспечивает быструю зарядку батареи смартфона, размещенного на его зарядной панели.
Выполненное в черном цвете устройство подключается к сетевому адаптеру с помощью съемного 1.2-метрового кабеля USB - micro USB, предусмотренного в комплекте.
С этим универсальным беспроводным ЗУ можно применять адаптеры, получившие поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0 или Quick Charge 3.0.
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger, воплощающее стандарт беспроводной зарядки QI, обеспечивает выходное напряжение на уровне 5 или 9 В, может гарантировать зарядный ток силой 1000 или 1100 мА.
Использовать зарядное устройство можно с любой моделью смартфона, поддерживающей быструю зарядку по технологии QI. Аксессуар отличается тонкостью корпуса, стильным внешним видом.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB - micro
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 1.3
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- упаковка; зарядное устройство; инструкция; кабель для зарядки
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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