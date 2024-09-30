Беспроводное ЗУ Lyambda LNT7A-WT белый
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Беспроводное ЗУ Lyambda LNT7A-WT
Аксессуар имеет изящный корпус, который обеспечивает компактность зарядного устройства за счет выдвижной платформы для зарядки часов.
На верхней части устройства имеются резиновые элементы, предотвращающие скольжение вашего телефона.
Электронный контроллер устройства автоматически выбирает оптимальные параметры для каждого мобильного девайса. Кроме того, он отключает питание при перегреве, перегрузке или сильных колебаниях напряжения.
Функция SMART- (умная зарядка)автоматическое распознавание мелких предметов и отключение зарядки при попадании мелких металлических вещей: ключи, скрепки, монеты и т.д.
В комплект поставки входит СЗУ Qualcomm QC 3.0(который обеспечит полноценную работу беспроводной зарядки).
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- зярядка 2 устройств одновременно
- Максимальная сила тока, A
- 1.2
- Особенности
- кабель в комплекте, часы
- Комплектация
- адаптер питания, документация, кабель
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 5 В, 9 В
- Дополнительная информация
- выдвижная платформа для зарядки часов; в комплекте сетевое зарядное устройство Qualcomm QC 3.0 (входное напряжение: 110-240В, выходное напряжение: 5В/3А, 9В/2A, 12В/1.5A)
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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