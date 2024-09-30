Беспроводное ЗУ Lyambda LW4-WT белый
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Код товара: 122816
Производитель: Lyambda
Гарантия: 15 дн.
-33%
1 990₽
2 990₽
21
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О товаре
Беспроводное ЗУ Lyambda LW4-WT
- При первом включении, необходимо полностью зарядить аккумулятор зарядного устройства.
- Зарядное устройство имеет аккумулятор емкостью 5000мАч, который позволяет заряжать ваши гаджеты без проводов.
- Электронный контроллер устройства автоматически выбирает оптимальные параметры для каждого мобильного девайса. Кроме того, он отключает питание при перегреве, перегрузке или сильных колебаниях напряжения.
- Функция SMART- (умная зарядка) автоматическое распознавание мелких предметов и отключение зарядки при попадании мелких металлических вещей: ключи, скрепки, монеты и т.д.
- Комплект поставки: Зарядное устройство LW4-WT, кабель, инструкция.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- заряжает одновременно два устройства
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Особенности
- кабель в комплекте, аккумулятор, часы
- Комплектация
- база для беспроводной зарядки, съемный кабель
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Дополнительная информация
- встроенный аккумулятор на 5000 мАч, функция SMART - автоматическое распознавание мелких предметов и отключение зарядки при попадании мелких металлических вещей
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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