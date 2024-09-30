Беспроводное ЗУ Huawei CP61 серый
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Код товара: 118946
Производитель: Huawei
Гарантия: 15 дн.
2 990₽
35
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О товаре
Беспроводное ЗУ Huawei CP61
Беспроводное зарядное устройство Qi, не нужно подключать кабель к смартфону, просто положите устройство с поддержкой Qi и зарядите.
- Безопасная зарядка: защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току, защита от понижения напряжения и температуры полностью обеспечивают безопасность зарядки.
- Поддерживает предупреждение или автоматическое отключение при обнаружении металлических посторонних предметов, таких как ключи или монеты, что делает зарядку более безопасной.
- Благодаря интеллектуальному малошумящему вентилятору зарядное устройство автоматически переключается в тихий рабочий режим ночью, тихую зарядку, не мешая спать ночью.
- Выходное напряжение: 5V/9V/12V/18V
- Интерфейс подключения: USB Type-C
- Количество разъемов USB: 1
- Быстрая зарядка: Да
- Беспроводная зарядка: Да
- Совместимость: Мобильные телефоны и беспроводные наушники с поддержкой стандарта QI.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- база для беспроводной зарядки, съемный кабель
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 18 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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