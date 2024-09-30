Беспроводное ЗУ Anker PowerWave 7.5 Stand with Quick Charge 3.0 Charger белый
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Беспроводное ЗУ Anker PowerWave 7.5
Беспроводное зарядное устройство Anker PowerWave 7.5 с адаптером переменного тока Quick Charge 3.0 в комплекте, предназначено для использования со смартфонами Apple, а также с совместимыми моделями телефонов с ОС Andriod.
- PowerWave - единственное зарядное устройство в своем классе, оснащенное встроенной системой охлаждения, предотвращающей замедление или перегрев при зарядке на высоких скоростях.
- Интеллектуальные технологии Anker определяют состояние батареи и управляют только соответствующим напряжением, сохраняя ваш смартфон в безопасности.
- Высокоэффективный чипсет и компоненты премиум-класса в PowerWave обеспечивают надежную и высокоскоростную зарядку каждый раз.
- Мягкий светодиодный индикатор отображает состояние зарядки. Зарядное устройство оснащено расширенной поверхностью зарядки, с противоскользящим покрытием.
- Усовершенствованная технология определяет ваши беспроводные совместимые с зарядкой устройства, обеспечивая до 7,5 Вт для устройств Apple и 10 Вт для Samsung. В результате, полная зарядка смартфона Apple выполняется на час быстрее, чем с использованием любого другого беспроводного зарядного устройства. Зарядное устройство имеет специальные чипы и детекторы, отвечающие за безопасность: ему не страшны перегрев или короткое замыкание.
- Беспроводное зарядное устройство Anker PowerWave 7.5 поможет вам избавиться от проводов и обеспечит быструю зарядку для вашего смартфона.
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB - micro
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 1.5
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- беспроводное зарядное устройство с подставкой, дата-кабель Anker Powerline USB/micro USB, сетевой адаптер, инструкция.
- Напряжение на выходе
- 12 В
- Дополнительная информация
- технология Qi для оптимальной и безопасной зарядки.
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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