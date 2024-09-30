Беспроводное ЗУ Lyambda LNT8-BK черный
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Беспроводное ЗУ Lyambda LNT8-BK
Беспроводное + сетевое зарядное устройство Lyambda LNT8-BK выполнено в черном цвете и применяется для зарядки устройств, поддерживающих технологию Qi в рамках индуктивного заряда. Напряжение на входе составляет 5 и 9 В, выходной ток – 1.2 А, мощность – 20 Вт, что позволяет осуществлять зарядку приборов в быстром режиме.
Беспроводное + сетевое зарядное устройство Lyambda LNT8-BK подключается с помощью разъема на блоке ЗУ 1xUSB, разъемы для подключения – Qi. В комплект входит съемный кабель USB, адаптер, документация по использованию.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- зярядка 2 устройств одновременно
- Максимальная сила тока, A
- 1.2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- кабель, документация, блок питания
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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