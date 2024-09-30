Беспроводное ЗУ Lyambda LNT8-BK черный

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Беспроводное ЗУ Lyambda LNT8-BK

Беспроводное + сетевое зарядное устройство Lyambda LNT8-BK выполнено в черном цвете и применяется для зарядки устройств, поддерживающих технологию Qi в рамках индуктивного заряда. Напряжение на входе составляет 5 и 9 В, выходной ток – 1.2 А, мощность – 20 Вт, что позволяет осуществлять зарядку приборов в быстром режиме.

Беспроводное + сетевое зарядное устройство Lyambda LNT8-BK подключается с помощью разъема на блоке ЗУ 1xUSB, разъемы для подключения – Qi. В комплект входит съемный кабель USB, адаптер, документация по использованию.