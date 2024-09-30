Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger, 10W (Белый)
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger
Зарядное устройство с технологией Qi позволит просто и быстро зарядить ваш смартфон, просто положив его на панель беспроводной зарядки. Имеет встроенную защиту от перегрева, перепадов напряжения и тока. Зарядная станция в классическом белом цвете с нежным софт тач покрытием. Заряжайте ваш смартфон изящно, без лишних проводов. Входной ток: DC 5V/2A, 9V/1.8A.
- Выходной ток: 5V/1A, 9V/1.1A, 5-10W
- Противоскользящее soft-touch покрытие
- Габаритные размеры: 100*100*7 мм
- Масса устройства: 59 г.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB - micro
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- зарядка 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- беспроводное зарядное устройство, дата-кабель USB - micro USB 1,2м. инструкция по эксплуатации
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 5
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.