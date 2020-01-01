Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
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Код товара: 112028
Производитель: Deppa
мало
мало
1 550₽
18
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Дополнительная информация
- беспроводное ЗУ Qi Fast Charger, 10W, стандарт Qi, ночник, черный, Deppa
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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