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Беспроводные зарядные устройства
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный

Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный

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Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
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Код товара: 112028
Производитель: Deppa
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1 550₽
18
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Характеристики
Цвет
черный
Максимальная сила тока, A
2
Длина кабеля, м
1.2
Напряжение на выходе
9 В
Дополнительная информация
беспроводное ЗУ Qi Fast Charger, 10W, стандарт Qi, ночник, черный, Deppa
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа