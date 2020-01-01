Адаптер Apple MD820ZM/A microUSB-Lightning белый (MD820ZM/A)
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Код товара: 46532
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
1 550₽
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Характеристики
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- Тип
- адаптер
- Разъем 1
- Micro USB (f)
- Разъем подключения
- Lightning
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