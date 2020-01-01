Переходник Apple MMX62ZM/A Jack 3.5мм (m)-Lightning белый
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Код товара: 39933
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 690₽
84
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Характеристики
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- Тип
- переходник
- Разъем 1
- Jack 3.5mm (f)
- Разъем подключения
- Lightning
- Назначение
- для смартфона
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