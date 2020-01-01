Адаптер Baseus 3-in-1 Lightning Male to Dual Lightning & 3.5mm черный
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Код товара: 169729
Производитель: Baseus
Гарантия: 15 дн.
1 000₽
12
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Характеристики
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- Тип
- Адаптер
- Разъем 1
- Jack 3.5mm (f)
- Разъем 2
- Lightning (f)
- Цвет
- черный
- Разъем подключения
- Lightning
- Назначение
- для смартфона
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