Адаптер Apple USB-C to Jack3.5 MU7E2ZM/A белый
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Код товара: 163457
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
1 200₽
14
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Адаптер
- Разъем 1
- USB 3.0 (af)
- Разъем 2
- USB 3.1 Type-C (m)
- Цвет
- белый
- Разъем подключения
- USB Type-C
- Назначение
- для смартфона
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