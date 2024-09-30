Переходник Remax USB - Lightning RA-USB2 золотистый
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Код товара: 144320
Производитель: Remax
Гарантия: 15 дн.
300₽
3
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Характеристики
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- Тип
- Переходник
- Разъем 1
- Micro USB (f)
- Разъем 2
- Lightning (f)
- Цвет
- золотистый
- Разъем подключения
- Lightning
- Назначение
- для смартфона
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