Адаптер Apple mini-Jack 3.5 (f) USB Type-C (m) MU7E2ZM белый
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Код товара: 113479
Производитель: Apple
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип
- Адаптер
- Разъем 1
- Jack 3.5mm (f)
- Разъем 2
- USB 3.1 Type-C (m)
- Цвет
- белый
- Разъем подключения
- USB Type-C
- Назначение
- для смартфона
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Вопросы и ответы
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M
Monero
3 марта 2024
Оригинал ?
1
1 0
0
05.ru
04.03.2024 12:29:02
Здравствуйте! Да ,это оригинальная продукция
Ответить
0 0
M
Monero
3 марта 2024
Оригинал ?
1
1
0