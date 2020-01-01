Адаптер Deppa Type-C - micro-USB, алюминий (Graphite)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 112002
Производитель: Deppa
25 января
25 января
400₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- адаптер
- Разъем 1
- Micro USB (f)
- Разъем подключения
- USB Type-C
- Назначение
- для смартфона
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Аудио-переходник Remax RL-LA04i с Lightning на Lightning + Lightning черный
400₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Аудио-переходник Remax RL-LA04i с Lightning на Lightning + Lightning белый
470₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Адаптер Xiaomi Type-C To AUDIO Cable белый
350₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
USB (M) OTG Type-C (f) Baseus CATOTG-01 черный
450₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.