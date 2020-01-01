Адаптер Deppa Type-C - micro-USB, алюминий (Silver)
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Код товара: 112000
Производитель: Deppa
В наличии
В наличии
300₽
3
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Характеристики
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- Тип
- адаптер
- Разъем 1
- Micro USB (f)
- Разъем подключения
- USB Type-C
- Назначение
- для смартфона
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