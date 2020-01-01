Адаптер - переходник Huawei CP52 white с разъема Type-C на microUSB
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103493
Производитель: Huawei
В наличии
В наличии
550₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- адаптер
- Разъем 1
- Micro USB (f)
- Разъем подключения
- USB Type-C
- Назначение
- для смартфона
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Аудио-переходник Remax RL-LA04i с Lightning на Lightning + Lightning белый
470₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Аудио-переходник Remax RL-LA09 с Lightning на AUX 3.5" + Lightning черный
500₽
Адаптер Breaking, AUX 3.5мм - USB-C (Черный)
600₽
Аудио-переходник Baseus CAM01-01 с Type-C на AUX 3.5" черный
650₽
Аудио-переходник Baseus CAM01-02 с Type-C на AUX 3.5" белый
650₽
Адаптер Breaking, AUX 3.5мм - Lightning (Белый)
500₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.