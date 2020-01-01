Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 12.9", 0,2мм

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Телефоны и гаджеты
Аксессуары для гаджетов
Аксессуары для планшетов
Защитные стекла для планшетов
Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 12.9", 0,2мм

Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 12.9", 0,2мм

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 12.9", 0,2мм
В сравнение
В избранное
Код товара: 93537
Производитель: Vespa
мало
мало
1 200₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Толщина
0.2 мм
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
60
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 10.5", 0,2мм
1 200₽
60
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 10.5", 0,2мм
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Hybrid Vespa для Samsung Galaxy Tab E (9,6) Flex (Crystal)
1 050₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Hybrid Vespa для Samsung Galaxy Tab E (9,6) Flex (Crystal)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
56
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло для экрана Samsung araree Sub Core Premium Tempered Glass Samsung Galaxy Tab A7 1шт.
1 200₽
56
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло для экрана Samsung araree Sub Core Premium Tempered Glass Samsung Galaxy Tab A7 1шт.
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" , Borasco
1 000₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" , Borasco
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Borasco для Samsung Galaxy Tab S8+
1 000₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Borasco для Samsung Galaxy Tab S8+
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad 10.2 (2019/21) OPTIX Clear
1 250₽
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad 10.2 (2019/21) OPTIX Clear
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad Pro 11 (2018/21)/Air 10.9 (2020/22) OPTIX Clear
1 250₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad Pro 11 (2018/21)/Air 10.9 (2020/22) OPTIX Clear
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad Mini 8.3 (2021) OPTIX Matte Clear
1 250₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad Mini 8.3 (2021) OPTIX Matte Clear
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad 10.2 (2019/21) OPTIX пленка Paper-Sketch film
1 250₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad 10.2 (2019/21) OPTIX пленка Paper-Sketch film
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad Mini 8.3 (2021) OPTIX пленка Paper-Sketch film
990₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad Mini 8.3 (2021) OPTIX пленка Paper-Sketch film
60
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 10.5", 0,2мм
Стекло защитное Hybrid Vespa для Apple iPad Pro 10.5", 0,2мм
1 200₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Hybrid Vespa для Samsung Galaxy Tab E (9,6) Flex (Crystal)
Стекло защитное Hybrid Vespa для Samsung Galaxy Tab E (9,6) Flex (Crystal)
1 050₽
56
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло для экрана Samsung araree Sub Core Premium Tempered Glass Samsung Galaxy Tab A7 1шт.
Защитное стекло для экрана Samsung araree Sub Core Premium Tempered Glass Samsung Galaxy Tab A7 1шт.
1 200₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" , Borasco
Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" , Borasco
1 000₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Borasco для Samsung Galaxy Tab S8+
Защитное стекло Borasco для Samsung Galaxy Tab S8+
1 000₽
61
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло Uniq для iPad 10.2 (2019/21) OPTIX Clear
Стекло Uniq для iPad 10.2 (2019/21) OPTIX Clear
1 250₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 200₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа