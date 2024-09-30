Защитное стекло для экрана Samsung araree Sub Core Premium Tempered Glass Samsung Galaxy Tab A7 1шт.
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Код товара: 161310
Производитель: Samsung
1 200₽
14
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О товаре
Это прочное закалённое стекло надёжно защитит экран вашего планшета. Несмотря на отличные защитные свойства, стекло очень тонкое, благодаря чему яркость и чувствительность экрана не снижается, а олеофобное покрытие предотвращает скопление грязи на его поверхности.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab A7
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