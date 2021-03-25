Стилус Apple Pencil II (MU8F2ZM/A)
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Код товара: 83838
Производитель: Apple
В наличии
В наличии
9 900₽
268
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Характеристики
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- Длина стилуса
- 166
- Цвет
- белый
- Материал корпуса
- пластик
- Совместимость
- iPad Pro 11", iPad Pro 12.9" (3-го поколения)
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Вопросы и ответы
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С
Саида
25 марта 2021
совместим ли с айпадом эйр 4го поколения?
2
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:36:26
Добрый день! Да, конечно
Ответить
0 0
☺
☺️❤️
14.10.2022 10:42:04
Да
0 0
М
Марьям
8 мая 2020
К каким устройствам подключается ручка ?
0 0
С
Саида
25 марта 2021
совместим ли с айпадом эйр 4го поколения?
2
0
0