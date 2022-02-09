Cтилус Apple < MK0C2ZM / A > Pencil
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Код товара: 36250
Производитель: Apple
мало
мало
8 500₽
275
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Характеристики
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- Длина стилуса
- 221
- Цвет
- белый
- Материал корпуса
- пластик
- Совместимость
- iPad Pro 12.9, iPad Pro 9.7"
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Вопросы и ответы
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M
Mabina
9 февраля 2022
А он подойдёт к обычному планшету Samsung galaxy tab A7
1
0 0
0
05.ru
10.02.2022 09:08:49
Добрый день! Нет Совместимость с ОС - iOS, iPadOS
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0 0
M
Mabina
9 февраля 2022
А он подойдёт к обычному планшету Samsung galaxy tab A7
1
0
0