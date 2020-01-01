Защитная пленка для экрана прозрачная Samsung ET-FT380CTEGRU для Samsung Galaxy Tab A 8.0" 8" 2шт.
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Код товара: 72808
Производитель: Samsung
мало
мало
890₽
35
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Характеристики
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- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab A 8,0
- Вид
- прозрачная
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