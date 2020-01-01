Защитная пленка LuxCase для Apple iPad Air / Air 2 (Суперпрозрачная), 240x169 мм

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Телефоны и гаджеты
Аксессуары для гаджетов
Аксессуары для планшетов
Пленки для планшетов
Защитная пленка LuxCase для Apple iPad Air / Air 2 (Суперпрозрачная), 240x169 мм

Защитная пленка LuxCase для Apple iPad Air / Air 2 (Суперпрозрачная), 240x169 мм

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Защитная пленка LuxCase для Apple iPad Air / Air 2 (Суперпрозрачная), 240x169 мм
В сравнение
В избранное
Код товара: 33098
Производитель: LuxCase
В наличии
В наличии
300₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Модель планшета
Apple iPad Air, Apple iPad Air 2
Вид
суперпрозрачная
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase Samsung Galaxy Tab S 8.4 (Суперпрозрачная), 212х125 мм
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase Samsung Galaxy Tab S 8.4 (Суперпрозрачная), 212х125 мм
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 9.7 (Антибликовая), 242х166 мм, SM-T550/555
250₽
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 9.7 (Антибликовая), 242х166 мм, SM-T550/555
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Суперпрозрачная)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 10 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 10 (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 8.0 (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 8.0 (Суперпрозрачная)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 10 (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 10 (Суперпрозрачная)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380 (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380 (Суперпрозрачная)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T2 7.0 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T2 7.0 (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei M5 CMR-AL09 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei M5 CMR-AL09 (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Apple Ipad pro 2018 11 (Суперпрозрачная), 240x169 мм
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Apple Ipad pro 2018 11 (Суперпрозрачная), 240x169 мм
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Apple Ipad pro 2018 11 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Apple Ipad pro 2018 11 (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Lenovo Tab P10 TB-X705L (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Lenovo Tab P10 TB-X705L (Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595NZKASER Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595NZKASER Антибликовая)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei MediaPad T2 7.0 (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei MediaPad T2 7.0 (Суперпрозрачная)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитная пленка Apple iPad 10.2 (2019) глянцевая
300₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитная пленка Apple iPad 10.2 (2019) глянцевая
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитная пленка Apple iPad 10.2 (2019) матовая
300₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитная пленка Apple iPad 10.2 (2019) матовая
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Lenovo Tab P10 TB-X705L Back (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Lenovo Tab P10 TB-X705L Back (Суперпрозрачная)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Lenovo Tab P10 TB-X705L Back (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Lenovo Tab P10 TB-X705L Back (Антибликовая)
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase Samsung Galaxy Tab S 8.4 (Суперпрозрачная), 212х125 мм
Защитная пленка LuxCase Samsung Galaxy Tab S 8.4 (Суперпрозрачная), 212х125 мм
250₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 9.7 (Антибликовая), 242х166 мм, SM-T550/555
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 9.7 (Антибликовая), 242х166 мм, SM-T550/555
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Суперпрозрачная)
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Суперпрозрачная)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Антибликовая)
Защитная пленка LuxCase для Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 10 (Антибликовая)
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 10 (Антибликовая)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 8.0 (Суперпрозрачная)
Защитная пленка LuxCase для Huawei Mediapad T3 8.0 (Суперпрозрачная)
250₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
300₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа