Обложка Apple Smart Cover для iPad Air 10,5 дюйма, цвет синие
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Код товара: 95613
Производитель: Apple
мало
мало
4 450₽
102
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Характеристики
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- Модель планшета
- Apple iPad Air
- Цвет
- синий
- Тип чехла
- накладка
- Материал
- полиуретан
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