Чехол-книжка для планшета Huawei T3 3G 7", коричневый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 94510
Производитель: Huawei
мало
мало
950₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель планшета
- Huawei Mediapad T3 7
- Цвет
- коричневый
- Тип чехла
- книжка
- Материал
- экокожа
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол-книжка для планшета Huawei T3 7", черный
950₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол-книжка для Apple iPad Pro 11 2020 Bumper Case Nillkin чёрный
990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.