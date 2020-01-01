Чехол-клавиатура Samsung для Galaxy Tab S6 EF-DT860BJRGRU тёмно-серый
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Код товара: 91781
Производитель: Samsung
мало
мало
8 990₽
187
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Характеристики
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- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab S6
- Цвет
- серый
- Тип чехла
- книжка
- Материал
- полиуретан
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