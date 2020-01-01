Чехол-клавиатура Samsung для Samsung Galaxy Tab S4 EJ-FT830BBRGRU полиуретан, поликарбонат черный
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Код товара: 83528
Производитель: Samsung
мало
мало
6 450₽
175
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Характеристики
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- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab S4
- Цвет
- черный
- Тип чехла
- клавиатура-чехол
- Материал
- поликарбонат, полиуретан
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