Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S4 Book Cover полиуретан/поликарбонат серый (EF-BT830PJEGRU)
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Код товара: 79873
Производитель: Samsung
мало
мало
3 250₽
60
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Характеристики
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- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab S4
- Цвет
- серый
- Тип чехла
- книжка
- Материал
- поликарбонат, полиуретан
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