Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab A 8.0" Book Cover полиуретан/поликарбонат черный (EF-BT385PBEGR
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Код товара: 72862
Производитель: Samsung
мало
мало
2 250₽
66
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Характеристики
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- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab A 8,0
- Тип чехла
- книжка
- Материал
- поликарбонат, полиуретан
- Цвет
- черный
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