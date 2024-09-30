Чехол G-Case Slim Premium для Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) SM-T500 / SM-T505, металлик
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Код товара: 146641
Производитель: G-Case
-24%
990₽
1 300₽
11
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Характеристики
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- Модель планшета
- Samsung Galaxy Tab A7
- Цвет
- серый
- Тип чехла
- книжка
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