Клавиатура Apple Magic Keyboard for 12.9-inch iPad Pro (4th generation) 12 дюймов, русская раскладка MXQU2RS/A
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-31%
25 000₽
35 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Тип чехла
- клавиатура-чехол
- Материал
- пластик
Отзывы 1
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М
М
Магомед
22 февраля 2024
М
Магомед
22 февраля 2024
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