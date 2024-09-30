Чехол-подставка Deppa Wallet Onzo Magnet для Apple iPad Air 10.9 (2020) (Синий)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 123167
Производитель: Deppa
2 290₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол защитный "vlp" Dual Folio для iPad 7/8/9, черный
2 400₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол защитный "vlp" Dual Folio для iPad Pro 2021 (11''), коралловый
2 400₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол защитный "vlp" Dual Folio для iPad mini 6 2021, марсала
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол защитный "vlp" Dual Folio для iPad mini 6 2021, коралловый
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол защитный "vlp" Dual Folio для iPad mini 6 2021, темно-синий
2 100₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол для Apple iPad Air 10.9 (2020) белый
2 400₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель планшета
- Apple iPad Air (2020)
- Цвет
- голубой
- Тип чехла
- подставка
- Материал
- термопластичный полиуретан, микрофибра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.