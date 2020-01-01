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Защитные стекла для телефонов
Стекло защитное Breaking Light для iPhone X/XS/11 Pro

Стекло защитное Breaking Light для iPhone X/XS/11 Pro

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Стекло защитное Breaking Light для iPhone X/XS/11 Pro
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Код товара: 98469
Производитель: Breaking
мало
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200₽
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Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Apple iPhone 11
Описание
защитное стекло
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
прозрачный
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мало
мало
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа