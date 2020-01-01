Ainy Защитное стекло (0,4мм) Apple iPhone 11 для задней камеры (3D)
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Код товара: 97178
Производитель: Ainy
мало
мало
150₽
5
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone 11
- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- защитное стекло
- Толщина
- 0,4 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- черный
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