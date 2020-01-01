Защитное стекло для экрана Samsung DomeGlass для Samsung Galaxy Note 10 прозрачная антиблик. 1шт. (F
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Код товара: 97152
Производитель: Samsung
мало
мало
2 600₽
59
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Samsung Galaxy Note 10
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- прозрачный
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