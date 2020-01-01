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Защитные стекла для телефонов
Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Huawei Y9 2018 (Black)

Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Huawei Y9 2018 (Black)

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Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Huawei Y9 2018 (Black)
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Код товара: 95657
Производитель: Vespa
мало
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400₽
17
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Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Huawei Y9
Описание
защитное стекло
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
черный
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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