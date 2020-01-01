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Защитные стекла для телефонов
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Samsung Galaxy Note 10 Plus Full Screen Cover (5D) с полноклеевой поверхностью черное

Ainy Защитное стекло (0,2мм) Samsung Galaxy Note 10 Plus Full Screen Cover (5D) с полноклеевой поверхностью черное

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Ainy Защитное стекло (0,2мм) Samsung Galaxy Note 10 Plus Full Screen Cover (5D) с полноклеевой поверхностью черное
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Код товара: 95653
Производитель: Ainy
31 декабря
31 декабря
700₽
21
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Характеристики
Модель телефона
Samsung Galaxy Note 10 +
Олеофобное покрытие
есть
Описание
защитное стекло
Толщина
0,2 мм
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
черный
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа