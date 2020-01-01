Защитное стекло Apple iPhone 7 5D Full Glass Lux белое
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Код товара: 95532
Производитель: LuxCase
6 января
6 января
350₽
17
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone 7
- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- белый
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