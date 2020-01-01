Nillkin Защитное стекло 3D CP+ MAX Anti-Explosion Samsung Galaxy Note 10 черное
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Код товара: 93682
Производитель: Nillkin
мало
мало
950₽
38
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Характеристики
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- Модель телефона
- Samsung Galaxy Note 10
- Олеофобное покрытие
- есть
- Цвет рамки
- черный
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