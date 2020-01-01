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Защитные стекла для телефонов
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для SAMSUNG A20/A30/50 2.5D (Серия "Storm") Черный

Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для SAMSUNG A20/A30/50 2.5D (Серия "Storm") Черный

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Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для SAMSUNG A20/A30/50 2.5D (Серия "Storm") Черный
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Код товара: 92564
Производитель: Mocoll
В наличии
В наличии
990₽
49
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Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Samsung Galaxy A50 , Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A20
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
черный
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В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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