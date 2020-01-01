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Защитные стекла для телефонов
Защитное стекло Ainy (0,33мм) Xiaomi Redmi Note 5A Prime Full Glue Cover белое OEM

Защитное стекло Ainy (0,33мм) Xiaomi Redmi Note 5A Prime Full Glue Cover белое OEM

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Защитное стекло Ainy (0,33мм) Xiaomi Redmi Note 5A Prime Full Glue Cover белое OEM
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Код товара: 91380
Производитель: Ainy
31 декабря
31 декабря
300₽
15
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Характеристики
Модель телефона
Xiaomi Redmi Note 5A
Олеофобное покрытие
есть
Описание
защитное стекло
Толщина
0,33 мм
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
белый
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа