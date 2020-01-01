Защитное стекло Ainy для Samsung Galaxy S10 Plus
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Код товара: 87999
Производитель: Ainy
31 декабря
31 декабря
550₽
17
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S10+
- Толщина
- 0,2 мм
- Цвет рамки
- черный
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